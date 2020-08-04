شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا بعد انفجار بيروت: بيتى اتكسر وأنا بخير ومحروق قلبى على بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على طمأنه جمهورها عليها بعد واقعة انفجار محزن لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله فى مدينة بيروت اللبنانية.

وكتبت إليسا عبر حسابها بتويتر "محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدى من اللي صار، أنا الحمد لله بخير وان شا لله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم، الله يحمي لبنان".

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وعلى جانب آخر ذكرت شبكة mtv أن شركة كهرباء لبنان مدمرة بالكامل جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم في مرفأ بيروت .

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على اوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم. ونفت مصادر لبنانية مطلعة صحة ما تم تداوله بأن الانفجار الذي وقع مساء اليوم في العاصمة بيروت لم يكن يستهدف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.