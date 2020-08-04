شكرا لقرائتكم خبر عن "محاربة السرطان " تتخطى عقبة الثانوية العامة بنتيجة 99.1%.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتأكيد يحتاج النجاح والتفوق فى المراحل الدراسية المختلفة، وتحديدا الثانوية العامة، إلى ذهن حاضر والبعد عن أى تشتيت قد يضر بالطلاب، ولكن الطالبة أميرة أحمد، والتى تعرف نفسها بأنها "محاربة سرطان للمرة الثانية"، استطاعت أن تتخطى مرحلة الثانوية العامة بنتيجة 99.1%، رغم المرض الذى تعانى منه.





النتيجة



أميرة

قصة أميرة، قد تكون ملهمة للكثيرين من الطلاب المقبلين على مرحلة الثانوية العامة، وأيضا لغير الطلاب، الذين يتعثرون فى كثير من أمور حياتهم بسبب بعض العقبات التى تقابلهم فى حياتهم.

أميرة لجأت إلى حيلة ذكية لتبعد التشويش عن نفسها، وتستطيع أن تركز فى دراستها بشكل جيد، حيث قالت إنها ستؤجل الدخول فى الامتحانات، حتى لا تضع نفسها تحت ضغط الأسئلة من نوعية "عملتى ايه فى الامتحانات".

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وقالت أميرة ،عبر حسابها على "فيس بوك"، "كان لازم ابعد نفسي عن موضوع عملتي ايه فى الامتحانات وان قولت السنه هتروح عليا بس الحمدالله ربنا كبير واسفه عشان كنت بقول انا اجلت السنه بس كنت خايفه اجيب مجموع وحش والحمدالله نجحت.. انتم عارفين ان كنت تعبانه وبموت فى المستشفي محدش فكر يسأل عليا غير يوم الامتحانات وقولت أنا اجلت انا مغلطش ومش خبيثه بس انا تعبت من كلامكم"



الطالبة أميرة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت اليوم نتائج الثانوية العامة، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص عدد 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الاهلية الجديدة التى تم انشاؤها بالتؤمة مع الجامعات الدولية، تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر"، بحسب ما صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.