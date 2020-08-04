شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السيسي يوجه بتخصيص 100منحة مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها نشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2020، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 منحة مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الجديدة.

السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص عدد 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الاهلية الجديدة التى تم انشاؤها بالتؤمة مع الجامعات الدولية، تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر"

اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 81.5%.. 39 أوائل منهم 21 طالب و18 طالبة.. 9 من القاهرة.. والبنات يتفوقن بنسب النجاح.. طارق شوقى: لن نطبع كتب مدرسية للثانوية العام المقبل.. وتقدمنا للمركز لـ42 عالميا

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 81.5%، وهنأ جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بالثانوية العامة، مؤكدا أن هذه أخر سنة للثانوية العامة بنظامها القديم وشكلا التقليدى.

توضيح.. وزارة التعليم ترتكب خطأ في نتيجة الثانوية العامة.. رصد درجات اللغة العربية بزيادة مقدار نصف درجة لعدد كبير من الطلاب بينما المجموع النهائي صحيح .. واليوم السابع يصحح الخطأ للقراء

تضمنت نتيجة طلاب الثانوية العامة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم اليوم ، خطأ في رصد درجات مادة اللغة العربية لعدد كبير من الطلاب ، بواقع زيادة نصف درجة في بيانات اللغة العربية، فيما جاء المجموع النهائي صحيحا بدون هذا الخطأ الحسابى في مادة اللغة العربية.

انفوجراف.. مصر الثالث عربيا و42 عالميا فى مستوى التعليم وفقا لتصنيف US News

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف ، أوضح من خلاله أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020 ، مؤكدا أن مصر الثالث عربيا ولـ 42 عالميا على مستوى التعليم ، وفقا تصنيف لوكالة US News 2020

الداخلية تضبط قضايا احتيال وكسب غير مشروع بقيمة 9 مليار جنيه

اقتحمت وزارة الداخلية عدداً من البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (1043متهم).. وبحوزتهم (44 قطعة سلاح نارى – 76 طلقة مختلفة الأعيرة- 4 قطع سلاح أبيض).

ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر بقيمة 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 880 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بقيمة 5 جنيهات بمستهل التعاملات، إذ صعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى سوق الصاغة المصرى 880 جنيها للجرام، وذلك عقب هبوط الأسعار أمس بنفس القيمة.

مجلس وزراء الكويت يؤكد قرار حظر مواطنى 31 دولة.. والحكومة تستحدث شرطا للدخول.. مطالب برلمانية بالالتزام بالقرار.. الاستغناء عن 50% من الوافدين خلال الـ3 أشهر المقبلة.. وأزمة تهدد العام الدراسى بسبب نقص المعلمين

أكد مجلس الوزراء الكويتي، فى جلسته التى عقدت أمس الإثنين، على قرار منع دخول الكويت وحتى إشعار آخر على المقيمين من أي جنسية القادمين من 31 دولة تم إدراجها من قبل هيئة الطيران المدني، وأشار المجلس إلى أن القرار يشمل القادمين بشكل مباشر من تلك الدول، أو عن طريق دول أخرى غير محظورة، ما لم يقيموا خارج دولهم المحظورة مدة 14 يوماً ، وأكد أن القرار فى سياق الوقاية من عدوى "كورونا".

"تشريعية النواب" توافق على أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. والعقوبة تصل إلى الحبس وغرامة 100ألف جنيه.. وتعديل آخر للحفاظ على سرية البيانات في قضايا التحرش.. و9 اتفاقيات مهمة تخلق فرص عمل للمرأة فى الصعيد

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وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، أولهما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية للحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش.

صور.. مستشفى الأقصر العام تحتفل بخروج آخر حالتين كورونا ونهاية العزل رسميا

احتفل الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، اليوم الثلاثاء، بخروج آخر حالتي شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من الرعاية المركزة رسمياً، وغلق المستشفى بعد نهاية العزل الصحى داخلها خلال الساعات المقبلة لتعقيمها وتطهيرها قبل فتحها ودخول منظومة التأمين الصحى الشامل خلال الأيام المقبلة.

خطة الصحة العالمية للتعايش مع كورونا.. مسئول بالمنظمة: الفيروس لن يختفى فى المستقبل المنظور .. واختبارات كوفيد 19 وتتبع الحالات المصابة للسيطرة على الفيروس أهم طرق استمرار الحياة بعد كورونا

التعايش مع فيروس كورونا يبدو أنه الحل الذى أوصت به منظمة الصحة العالمية من خلال توصيات مسئوليها مؤخراً، حيث حذرت المنظمة الاثنين الماضى، من احتمال ألا يكون هناك "حلا سحريا" للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وكذلك تحذيرات أخرى أكدها المسئولون، في هذا التقرير نتعرف على خطة التعايش مع كورونا التي أكدتها الصحة العالمية.

تحقيقات موسعة مع 6 متهمين غسلوا 75 مليون جنيه.. التحريات: حصلوا على أموال من تجارة المخدرات وأعمال غير مشروعة.. والأنشطة التجارية في العقارات لإخفاء مصدر ثرواتهم.. والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام وضبط متورطين آخرين

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع 6 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 75 مليون جنيه جمعوها من أعمال غير مشروعة، بالإتجار في المواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في أولى جلساتها عقب عيد الأضحى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.748 مليار جنيه.

غدا شبورة وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والرطوبة 84% والعظمى 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 84 %.

أسماك المحيط الهادى تلتهم 2طن كوكايين بعد مطاردة بين الشرطة ومهربين مكسيكيين

ألقى تجار مخدرات أكثر من 2 طن من الكوكايين فى البحر لتجنب الاعتقال فى ولاية جيريرو، بالمكسيك، وفقا للسلطات، خلال عملية مراقبة بحرية، شاهد أفراد من المنطقة البحرية الثامنة لخفر السواحل زورقا أصغر يديره أربعة أشخاص، يتحرك بسرعة عالية 139 كيلومترا جنوب شرق ميناء أكابولكو، التى تقع على المحيط الهادئ.

المجلس الدولي لكرة القدم: بطاقة حمراء لأى لاعب يتعمد "الكحة" أمام الخصم

قرر المجلس الدولي لكرة القدم " إيفاب " السماح لحكام مباريات كرة القدم بإشهار البطاقة الحمراء بحق اللاعب الذي يسعل متعمدا بالقرب من لاعب آخر أو مسئول كروي، كما يتيح للحكام إشهار بطاقة صفراء بحق اللاعب كخيار آخر.

نتيجة مسحة حمدي فتحي سلبية واللاعب يعود لتدريبات الأهلي

أكد مصدر مقرب من حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة التي أجراها اللاعب جاءت سلبية، في الوقت الذي استقرت حالة اللاعب بشكل كبير، وخرج حمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لناديه بقيادة السويسري رينيه فايلر من مواجهة إنبى المقرر إقامتها يوم 9 أغسطس المقبل، وذلك رغم شفائه من فيروس كورونا والذي أبعده عن التدريبات طوال الفترة الماضية، ويرى الجهاز الفني أن اللاعب لن يكون جاهزاً على المستوى الفني والبدني خاصة وأنه تعرض لوعكة صحية قوية فضلاً أنه لم يخض التدريبات الجماعية مع فريقه طوال الفترة الماضية.