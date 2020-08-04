خلال شهر.. ضبط 66 ألف سائق خالفوا قرار ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار شهر حققت أجهزة الوزارة نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمني. وفي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ضبطت الأجهزة الأمنية Advertisements 29 ألفا و186 قضية تموينية متنوعة، و256 قضية مقاهي مخالفة لقرار لغلق. وأغلقت القوات 9 أماكن أنشطة تعليمية مخالفة، و9 آلاف و912 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق وضبط 66 ألفا و236 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الطبية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

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