تجديد حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزتهم 2 كيلو حشيش بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قررت نيابة السلام، تجديد حبس 3 عاطلين 15يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وكان قسم شرطة السلام قد ألقى القبض على 3 عاطلين وهم كل من؛ "ا. ح. ح" عاطل، و"ط. ا. ا" عاطل، و"ش. ص. س" عاطل، -لهم معلومات جنائية- حيث ضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من المخدرات وزنت 180 جرامًا، ومبلغ مالي 700 جنيه، ودراجة نارية بدون لوحات، وميزان حساس.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
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