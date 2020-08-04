السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة مجانية بالجامعات الأهلية لأوائل الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة، بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر. جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية إكسترا نيوز، الثلاثاء.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من العام السابق، حيث بلغت نحو 81.5% هذا العام.

وقال شوقي، إن نحو 18 % من طلاب الثانوية العامة، حصلوا على مجموع أكثر من 95% إلى أقل من 100 %.

واعتمد الوزير، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

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