مصر | الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي مشاجرة حلوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي مشاجرة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعلمت نيابة حلوان الكلية، اليوم الثلاثاء، عن 3 أشخاص أصيبوا في مشاجرة مع آخرين بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة.

كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وإصابة شخصين في منطقة حلوان.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بين كل من 4 عاطلين وعامل بالأسلحة البيضاء، وتمكنت قوات الأمن من القبض على طرفي المشاجرة.

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حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن قنا، من ضبط ٤ قطع سلاح داخل بداخل إحدى القرى بقنا، وجاء ذلك أثناء تبادل اطلاق النيران بين عائلتين لوجود خصومة ثأرية.

كان تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة بقرية حمرا دوم بدائرة المركز بين كلٍ من، طرف أول (عامل)، وطرف ثان (عاطل)، وذلك لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأفراد العائلتين بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 2 بندقية آلية - مسدس - فرد خرطوش) بحوزة (عدد 4 متهمين) إثنين منهم من العائلتين، وكذا تنفيذ قرارين إزالة تعديات على أراضى زراعية عبارة عن (أسوار) خاصين بالمتهمين الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى استمرار الجهود لضبط المتهمين الهاربين وما بحوزتهما من أسلحة نارية.