أخبار مصر | مؤسس "أمهات مصر" لأوائل الثانوية العامة: "شرفتونا"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤسس "أمهات مصر" لأوائل الثانوية العامة: "شرفتونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بالتهنئة القلبية لأوائل الثانوية العامة الذين حصدوا أعلي المجاميع وإعلانها عقب اعتماد النتيجة اليوم الثلاثاء .

كما تقدمت عبير، بالتهنئة والشكر لأولياء أمور هؤلاء الطلاب المتفوقين، موجهة حديثها لهم: "هذا بفضل ربنا وجهودكم وتعبكم ووقوفكم بجانبهم "وللطلاب: "شرفتونا".

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وهنأت عبير، جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، متمنية لهم حياة ومرحلة جامعية موفقة، قائلة: "ادخلوا الكلية اللي حبينها وتناسب قدراتكم، وتقدري تتفوقوا فيها".

وقدمت عبير، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي قراره بتخصيص عدد 100 منحه دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية، وذلك بتمويل من صندوق تحيا مصر .