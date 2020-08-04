أخبار مصر | تماثيل قصر البارون.. صورة وحكاية كل تمثال

يضم قصر البارون إمبان في ضاحية هليوبوليس، أو مصر الجديدة عدد من النوادر التي انتقاها صاحبه حتى تكون في واجهة قصره ومنها مجموعة من التماثيل الرخامية وأخرى مصنوعة بطريقة الصب، وعبر التقرير التالي نعرف تلك التماثيل وقصتها.

تمثال داوود المنتصر

تمثال من الرخام الأبيض غير موقع، ويجسد القصة التوراتية الشهيرة للنبي داوود عليه السلام منتصرًا يغمد سيفه بعد ذبحه جالوت العملاق، واضعًا رأس جالوت المقطوع علي الأرض أسفل قدميه، وهو نسخة لتمثال آخر برونزي معروض في متحف أورساي بفرنسا للنحات أنتونان مارسييه "1854-1916".