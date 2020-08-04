أخبار مصر | نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد المقر الجديد لمكتب التنسيق

قام الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية لمكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقره الجديد بجامعة عين شمس والتى تستضيفه لأول مرة فى تاريخها.

وتفقد خلال الزيارة جميع المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة المكتب واستقبال الطلاب وتجهيزاتها وتوفير كافة الإمكانيات للأزمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وبما يحقق مصلحة جميع السـادة العاملين به والمترددين علية من أبنائنا الطلاب.

فعلي المستوى الإداري والخدمي التقى ســيادته خلال جولته التفقدية بالســادة الإداريين العاملين بمكتب التنسيق والذين ابدوا اعجابهم بمستوى التجهيزات الإمكانيات المتاحة والتي شـأنها ان معاونتهم على أنهاء مهامهم تجاه ابنائنا الطلاب على اكمل وجه، وكذلك التقى سيادته بعدد من الطلاب المترددين على المكتب بأولى ايام العمل به والذين عبروا عن خالص سعادتهم بحجم التطور الملوس على كافة المستويات الخدمية بالمكتب من حيث نظام العمل وسرعة الإجراءات ونظافة المكان في ضوء الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة تجاههم من الســادة القائمين على النظام بالمكتب.

وعلى المستوى الأمني تفقد سيادته وحدات الأمن المكلفة من قبل وزارة الداخلية بتأمين مقار المكتب للوقوف على مستوى النظام الأمني مثمنًا جهودهم في تأمين المقر وأكد على إستعداد الجامعة لتوفير سبل الراحة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم اثناء أداء مهامهم التأمينية والذين تقدموا لسيادته بخالص الشكر على المجهودات المبذولة من قبل الجامعة لتوفير كافة احتياجاتهم المعاونة لإداء مهامهم الأمنية.

وعلى المستوى الصحي وجه ســيادته بتكثيف الخدمات الصحية المقدمة للطلاب من خلال دعم المكتب بأكبر قدر ممكن من الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية ليكونوا في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي حالة طبية طارئة مشددا على ضرورة الالتزام الدائم بأتباع كافة الإجراءات الطبية الإحترازية ( من قياس حرارة وغيرها ) تجاه جميع السـادة المترددين على مكتب التنسيق من السادة الإداريين والطلاب

وتفقد الدكتور عبد الفتاح سعود كافة أعمال التطوير بمسرح الجامعة والملاعب والذى من شــانه أن يثرى قدرات جامعة عين شمس في تأهيل طلابها وتخريج افضل الكوادر والمهارات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية.