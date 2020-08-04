أخبار مصر | البيئة تنجح في إنقاذ ترسة بحرية وعلاجها بمحمية العميد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البيئة تنجح في إنقاذ ترسة بحرية وعلاجها بمحمية العميد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الثلاثاء، عن عملية إنقاذ ترسة بحرية وعلاجها بمحمية العميد بمشاركة المجتمع المدنى والشباب والعاملين بقطاع الغوص والإنقاذ بالساحل الشمالى مما يعكس نجاح برامج الوزارة فى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي والحياة البحرية ودور المجتمع فى حمايتها والحفاظ عليها.

وأوضحت فؤاد أنه تم رصد ترسة بحرية فى حالة إعياء شديدة بأحد الشواطئ بالساحل الشمالية، وقد نجحت محمية العميد فى انتشالها بمساعدة فريق احد الشركات العاملة فى مجال الغوص والإنقاذ بالمنطقة.

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وأكدت الوزيرة أنه فور انتشال الترسة تم أخذ قياساتها وإجراء الكشف الطبى عليها حيث تبين ان طولها حوالى 60 سنتيمتر ووزنها يقدر بحوالى 40 كيلو جرام إلا أنها تعانى من حالة إعياء شديدة نتيجة التيارات المائية والأمواج المتلاطمة بالبحر المتوسط مع وجود إصابة قديمة بأحد أطرافها وقد تم توفير الرعاية البيطرية لها وعلاجها حتى تم التأكد من قدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها حيث تم إعادة إطلاقها بأحد الشواطئ بالساحل الشمالي.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوعى فريق الغوص المشارك فى انقاذ وعلاج السلحفاه كرمز للتنوع البيولوجى حيث أن عملية الإنقاذ لم تكن عملا فرديا، وانما ثمرة جهود مجموعة من المساهمين الذين لديهم وعي بيئي، ابتداء من عملية الإبلاغ عن وجود الترسة بالمياه مرورا بكل من ساهم فى رعايتها وعلاجها بجهود ذاتية، حتى تم التاكد من قدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عمليه الإطلاق مما يعكس دور المواطن الفعال فى حماية السلاحف والتنوع البيولوجي، مؤكدة على أننا قادرين على حماية البيئة ومواردنا الطبيعية بالاتحاد وتكامل الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع ومواطنيه كشركاء فى حماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية.

يذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع المواطنين للإجابة عن أى استفسار عن أهمية الحياة البرية او الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.