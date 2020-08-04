أخبار مصر | جبانة المماليك.. هل ما تم هدمه تراثيا؟ نعرض الآراء والقوانين (تحقيق)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جبانة المماليك.. هل ما تم هدمه تراثيا؟ نعرض الآراء والقوانين (تحقيق) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثارت منذ أسابيع ضجة لم تهدأ، حول هدم عدد من المقابر والأضرحة في منطقة جبانة المماليك، هي مقابر حديثة نسبيًا، عدها البعض ضمن التراث والنسيج العمراني للقاهرة التاريخية، في حين قال آخرون إنها مبان ملك أهالي وهي غير مسجلة سواء في عداد الآثار أو في جهاز التنسيق الحضاري. وكانت الخليج 365 تابعت القضية منذ بدايتها، حيث كان لنا عدة جولات في المنطقة، ورصدت عدسة الخليج 365 من خلال عدة موضوعات ما جرى من إزالات، وعبر التحقيق التالي نرصد أبرز الآراء في هذه القضية، سواء من المتخصصين أو المهتمين بالشأن الأثري والتراثي، كما سنورد المقابر التي تم التوصية بالمحافظة عليها، ونحاول أن نجيب عن السؤال.. هل ما تم من هدم خالف القانون، أم أن هذه مبان ليست ذات قيمة؟

التقت الخليج 365 أثناء جولتها بالمنطقة بأحد شباب الأثريين، وهو أحمد فتحي بكالوريوس آثار إسلامية جامعة القاهرة، والذي علق قائلًا إن مسألة أن الهدم يتم لقباب أثرية مسجلة أو غير مسجلة هو الكارثة، حيث من المفترض على الهيئات المعنية أن يكون شغلها الشاغل هو الحفاظ على كل طوبة تمثل جزءً من تراث مصر، بحيث يتم تفادي كل ما يمثل طرازًا خاصًا أو تراثًا، كما يجب السعي لتسجيل ما يستحق تسجيله، وما لم تتوافر له الشروط يُسجل في جهاز التنسيق الحضاري. وأضاف أن المشروع غير واضح، ولكن في حال تعرض قباب أخرى للهدم سيكون هذا المشروع تدميرًا للمنطقة وخطرًا على الآثار المسجلة وبقية المباني التراثية، والتي ستتأثر بأعمال الإنشاءات وحركة السيارات فيما بعد، وفي حالة صحة ما سمعناه عن العزم بإنشاء كوبري، فهذا سيقطع بانوراما الجبانة وسيهدد قبة قانصوه أبو سعيد، كما أن توسيع الشارع يعد تفكيك لوحدة وترابط الجبانة كمنطقة كاملة تعتبر مدينة للموتى كما يفكك نسيجها العمراني الممتد على مر العصور وذلك بكون المقابر التي هدمت كانت تمثل تكملة حضارية متناسقة للمنطقة بشكل عام.

عن قانون المائة عام فيما قال الدكتور مصطفى الصادق أحد أشهر المهتمين بالشأن التراثي في مصر، إن مسألة مرور مائة عام على المبنى كي يتم تسجيله أثرًا يجب أن يُعاد النظر فيها، فالمشكلة أنها ليست مائة عام من وقت ما نتحدث الآن، بل هي مائة عام وقت صدور هذا القانون، أي ما قبل 1983م، وهو الأمر الذي يجعل الكثير من المباني ذات الطراز أو القيمة الاجتماعية والتاريخية عرضة للتدمير بحجة كونها غير مسجلة في عداد الآثار. وأضاف الصادق، "ما حدث قد حدث فماذا عن القادم، وقد تناثرت عدة أقاويل أنه لازالت هناك أعمال هدم قادمة، والتي ستطال عدد من المباني الأثرية "الغير مسجلة"، سواء في مقابر الإمام الشافعي أو الإمام الليث، هل نستطيع أن نوقف بلدوزر الهدم عند هذا الحد ونبتكر بدائل تبتعد به عن المناطق التراثية والأثرية بشكل عام" وأشار إلى أن المشروعات القومية للدولة لا يستطيع أحد أن ينكر المجهود المبذول فيها، وأهميتها بل وضروريتها وأنها جزء من إعمار مصر، وفتح مسارات جديدة نحو المستقبل، نحن فقط نأمل أن لا تصطدم هذه المسارات بمناطق أثرية أو تراثية جديدة". قوانين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وفي ذات السياق قال معاذ لافي الباحث في الآثار الإسلامية، والذي قام بجولته الخاصة في المنطقة بعد الهدم، إن المنطقة خاضعة للحماية بالقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وقانون حفظ التراث التابع لمنظمة اليونيسكو، والذي ينص على ‫أنه لا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أي مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية في الفراغات العمرانية العامة "الطرق"، كما يحظر إقامة أي مبان مثل كباري المشاة أو الطرق العلوية للسيارات أو الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع.

وأكمل لافي أن ما سبق يتفق مع قانون حماية الآثار الذي يحظر إقامة أي منشأه تعلو الأثر، كما يتحدث قانون الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن عدم إقامة أي منشأة أو مبنى لا يتناسق ولا يتفق مع النسيج العمراني للمنطقة، فضلاً عن إقامة أي منشأة ضخمة تضر بالمنطقة، وهو ما يتعارض مع فكرة إنشاء الكوبري. فإقامة محور أو كوبري في تلك المنطقة معناه انتهاء القيمة التراثية لها، وإلحاق الضرر بالأثر، حيث أن المحور سيكون ملاصقاً لقبة قانصوة أبو سعيد، وقريبٌ من مجموعة السلطان إينال ومسجد الأمير قرقماس مما سيلحق الضرر ببنية الأثر نفسه نتيجة للمجسات الخرسانية في تلك التربة الهشة، فضلاً عن تأثير عبور السيارات، وهو ما قد يتسبب في سقوط العديد من الأبنية سواء كانت مسجلة أو غير ذلك. وتابع لافي، قائلًا، إن رئيس القطاع، قال إنه لا مساس بالآثار المسجلة، وأنقل له مشاهداتي من أرض الواقع، فعندما نزلت للمنطقة جدت أن الكوبري أو المحور سينتهك حرم الأثر حيث لن يبتعد عنه أكثر من ثلاثة أمتار والأعمال الخرسانية بجانب القبة ستؤثر بالسلب عليها مما يهددها بشكل كبير. Advertisements ثم علق على ما تم نشره على لسان مسؤولي الآثار، من أنه سيتم تشكيل لجنة لمعاينة شواهد القبور ذات القيمة الفنية بعد عمليات الهدم، ويبدو أنهم تأخروا على أرض الواقع، حيث لم يُعلن عن حفظ أي شاهد قبر قبل أن تعبث به يد مقاولو الهدم. وأضاف، تاريخ المنشآت في تلك المنطقة يرجع إلى عصر سلاطين المماليك بتسلسل زمني مستمر حتى وقتنا الحاضر له طرز معمارية مختلفة تعبر عن ثقافة وتذوق مهندسي تلك الأبنية سواءً كانت مسجلة وهي النسبة الأقل أو غير مسجلة وهي منشآت أواخر القرن 19 أوائل القرن 20 لشخصيات محورية في التاريخ ونالتهم يد الهدم مثل مدفن عائلة إحسان عبد القدوس وأحمد لطفي السيد وزكي بك المهندس وتلك هي النسبة الأكثر.

اللوم ليس على وزارة الآثار فيما قال عماد عثمان كبير أثريين ومدير منطقة شرق سابقًا، إن وزارة الآثار تم إقحامها إقحامًا في هذا الأمر، ولو أننا سنلقي باللوم حقيقة فسيكون على جهاز التنسيق الحضاري، والذي كان يجب أن يعمل على تسجيل الطرز المعمارية المميزة في مقابر الغفير، وإحقاقًا للحق فإن وزارة الآثار لم تقم بتسجيل بعض المباني التي طالبنا بتسجيلها مثل قبة شيوه كار، والتي لم يسجل فيها سوى التركيبة حتى الآن. ومن ناحية أخرى قال أحد مسؤولي تسجيل الآثار ورفض ذكر اسمه أن العديد من المباني التي يطلق عليها الطراز المميز في جبانة المماليك لا ترقى للتسجيل الأثري، حيث أن التسجيل له إحدى عشر بندًا يجب أن تتوافر في المبنى حتى يتم تسجيله أثرًا.

قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفي ذات السياق حصلت الخليج 365 على قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الصادر بتاريخ 31 يناير 2019 والمنشور في العدد 44 من الوقائع المصرية في ٢٣ فبراير ٢٠١٩م، حيث أوصت اللجنة بحصر وتسجيل مقابر الغفير بالطرف الشمالي من قرافة صحراء المماليك لأنها "ذات الطراز المعماري المتميز والقيمة المتميزة من جهة وتمثل حقبة تاريخية"، والقانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المنشآت والمباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري. وقرار رئيس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري، والقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2016بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المباني ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات، ويمكن مطالعتها عبر الملف التالي:

قانون حماية الآثار المواد 20 و 21 فيما يلي ننشر مادتين من قانون حماية الاثار والتي تعتبران أن حرم الأثر والأرض المحيطة به جزء منه يمكن مطالعتها عبر الملف التالي:

تساؤلات مشروعة وفي النهاية هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المقابر التراثية للإزالة، فعند إنشاء طريق الأوتوستراد تعرض عدد كبير منها للإزالة، وكذلك عند شق طريق صلاح سالم، والسؤال الذي نطرحه الآن، هل سيستمر الحال على ذلك؟ ألا نستطيع الابتعاد ولو قليلًا بيد الهدم عن تلك المقابر التراثية، ثم ما حقيقة الأقوال المتناثرة عن بدء أعمال هدم في مقابر الإمامين، الإمام الشافعي والإمام الليث؟ وقد لا حظت الخليج 365 خلال العمليات التي تمت لإزالة تلك المقابر في منطقة مقابر الغفير، هو عدم التنسيق ما بين الأجهزة المختلفة سواء المحافظة أو التنسيق الحضاري أو الآثار، وكل جهة تحاول أن تلقي بالمسؤولية على الجهة الأخرى، وهو الأمر الذي كانت محصلته في النهاية إزالة عدد من المباني التراثية، والتي كانت هناك توصيات بالحفاظ عليها. كل محب للتراث لا يرغب في إزالة ولو طوبة واحدة من مبنى تم على يد الأسبقين ولو لم يمر عليه مائة عام، ولو لم يتوافر فيه كل الشروط الواجبة للحفاظ عليه، والقوانين التي سقناها خلال التحقيق تقف في صف رغبة محبي تراث هذا البلد، وهي حماية هذا التراث ولو كان حديثًا، وفي نفس الوقت نرغب جميعًا في النهوض ببلادنا، وإكمال مشروعاتنا القومية التي انطلقت ولا نريد لها التوقف، فمحور الفردوس من المشروعات الهامة للغاية، ونقف إلى جانب الحكومة في سبيل إكمالها على الوجه الذي ييسر للمواطن حياته، ولكن هل نستطيع التوفيق والتنسيق بين الجانبين، نكمل المشروع من جهة، ونحافظ على تراثنا من جهة أخرى؟، سؤال ننتظر الإجابة عليه خلال الأيام القادمة.

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