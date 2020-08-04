شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 149 محضر مخالفات وإشغالات في مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام ياسين مساعد الوزير مدير أمن الأقصر والعميد أيمن الشريف رئيس المدينة للحفاظ على النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية.

نفذت سلطات الاقصر حملة مكبرة، داخل نطاق مدينة الأقصر، وذلك لفض أي تجمعات للباعة الجائلين مما يترتب عليه تزاحم شديد بين المواطنين، ومتابعة سير العمل بها وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وآسفرت الحملة عن تحرير ١٤٩ محضر مخالفات متنوعة منها محاضر( باعة جائلين، وإشغال طريق، وازالات إدارية ونظافة عامة).