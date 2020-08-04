شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن إحصاءات نتيجة الثانوية العامة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، الإحصاءات الخاصة بنتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 وبياناتها كالتالي: الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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