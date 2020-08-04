شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة طوخ في القليوبية 4 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة طوخ، الثلاثاء، من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الثانية صباح الأربعاء لأعمال الغسيل الدورى لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.