شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بإنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عكلرو طلعت، وزير الاتصالات، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال المستشار بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يوجه باعتماد عدد من المشروعات الخاصة بمنظومة التعليم الجامعي، وإنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات.
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