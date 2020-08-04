شكرا لقرائتكم خبر عن «حبيبة» الثاني «مكرر أدبي»: «بكيت لما سمعت اسمي.. ومكنتش مصدقة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حركة غير اعتيادية دبت في أوصال منزل حبيبة محمد محمود عبدالله البسيط بحي البساتين، فالوالد الذي لطالما شغلته أعماله عن التواجُد والمتابعة الحثيثة فرّغ نفسه اليوم للاحتفال ودعم فتاته المتفوّقة بعد تصدُرها قائمة أوائل الثانوية العامة، إذ تحوّل دارهم الهادئ إلى قبلة للمهنئين منذ صبيحة الثلاثاء بعد مؤتمر وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، الذي أعلن فيها عن أسماء الأوائل، والذي حلت فيه حبيبة المركز الثاني على الشعبة الأدبية.

في حجرة المعيشة تجلس حبيبة، الأخت الوسطى بين خمسة فتيات جميعهُن متفوقات مثلها، بعد أن كوّمت الكتب والمذكرات في حقيبة بلاستيكية للتخلص منها، إيذانًا بانتهاء هذا الفصل الشاق من حياتها بانتهاء مرحلة الثانوية العامة بتفوّق والإقبال على الدراسة الجامعية، وفي موضع الاستذكار، قررت والدتها أن تهبها «مرجيحة» للترويح عن ذاتها التي طالما تعرّضت للضغط على مدار عامين متصلين، وصلت في الأشهر الأخيرة لأعلى معدلات الاستذكار؛ فالنوم بميعاد، وتناول الطعام كذلك في وقت محسوب، وفقًا لوالدتها.

هل كانت تتوقع حبيبة أن تكون من الأوائل؟ بالرغم من حصولها العام الماضي على 97%، إلا أنها لم تعدم الأمل هذا العام، خصوصًا مع اجتهادها من اليوم الأول هذا العام، وإحصاءها لمجموع درجاتها في امتحانات الدروس الخصوصية الشهرية، ليكون الاحتمال واردًا بغير أن تعوّل عليه كثيرًا، حتى صباح يوم إعلان النتيجة الذي تحكي عنه للمصري اليوم، قائلة: «الصبح ظبطت المنبّه عشان مؤتمر الوزير، وبعدين استبعدت الموضوع، فقفلت المنبّه وكملت نوم، لكن أمي صحتني عشان أتابع معاها، أما سمعت الاسم بكيت ومكنتش متأكدة إنه أنا».

مثلها مثل أي طالبة اعتيادية من طُلاب الثانوية العامة، كان الاعتماد الكُلي والجزئي على الدروس الخصوصية دون المدرسة التي لم تذهب إليها إلا مرات معدودة منذ بداية العام، حتى تبدّت المفاجأة التي خبأها عام 2020 للجميع بتفشي فيروس كوفيد 19 وتحوّله لجائحة عالمية، وقتها، أصبح لزامًا على حبيبة الاعتماد على ذاتها والاستغناء عن خدمة الدروس الخصوصية، لتكتشف أن بوسعها وحدها التحصيل بكفاءة أعلى دون الاستعانة بالمدرسين الخصوصيين، فضلاً عن امتلاكها براح أكبر في الوقت كان يهدر في الطريق من وإلى الدروس الخصوصية، ليُصبح اليوم برُمته ملكها تنظمه كيفما تشاء.

رغم أن أختها الكُبرى سلكت المسار العلمي وتخرجّت في إحدى كليات الطب، إلا أن ذلك لم يحُل دون أن تختار الشعبة الأدبية مسارًا لها، فوالدتها سبقتها إليها وتخرّجت في كلية الآداب، أما هي، فتُحب اللغات، ومغرمة بالعمل الدبلوماسي مثلها مثل إحدى قريباتها التي تعمل في السفارة الباكستانية، وتنتوي أن تدخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتلتحق بهذا المسار.

بمكالمة من إدارة المدرسة، تأكدت حبيبة من نتيجتها، فيما تنتظر لقاء الأوائل مع الوزير في الأيام المُقبلة، وتعطي أملاً لشقيقاتها في التفوق مثلها، أما الوالدة التي تعمل كربّة منزل تشعر كأنما أتمّت رسالتها بشكل ولو جزئي مع فتاتها، وتترقب شقيقتها التي تليها في طابور الثانوية العامة الذي لا ينتهي، الأب بدوره يشعر بالفخر بصغيرته المتفوّقة، ويؤكد أن دأبها كان الاعتماد على نفسها من البداية فيقول: «إحنا غرسنا وتعبنا في الأول، وعلمناهم أهم حاجة القرب من ربنا، وبناتي جدعين كلهم ومعتمدين على نفسهم، بس السنادي كانت صعبة وكُنا بنودّيهم الامتحانات وإيدنا على قلبنا».

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الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

الطالبة حبيبة محمود محمد عبدالله الثاني مكرر أدبي مع أسرتها

الطالبة حبيبة محمود محمد عبدالله الثاني مكرر أدبي مع أسرتها

الطالبة حبيبة محمود محمد عبدالله الثاني مكرر أدبي مع أسرتها

الطالبة حبيبة محمود محمد عبدالله الثاني مكرر أدبي مع أسرتها

الطالبة حبيبة محمود محمد عبدالله الثاني مكرر أدبي مع أسرتها

الطالبة حبيبة محمود محمد عبدالله الثاني مكرر أدبي مع أسرتها