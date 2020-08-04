شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحقق في شكاوى وجود خطأ بنتيجة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم القني، بحث الشكاوى المتداولة حول وجود خطأ بدرجات مادة اللغة العربية من عدمه بنتيجة الثانوية العامة. أضاف «شوقي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تلقي شكاوي من وجود أخطاء بنتيجة مادة اللغة العربية وسيتم بحث الشكاوي إذا كانت صحيحة أم خاطئة وهل هناك خطأ تقني خلال تحميل النتائج أو خطأ في تجميع النتيجة نفسها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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