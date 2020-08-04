شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس" يشارك فى ختام جلسات "لقاء الميديا الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى ختام "لقاء الميديا الأول" الذى تم تنظيمه، اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلى أربع قنوات ( أغابى - سى تى فى - مى سات - كوجى) والمركز الإعلامى للكنيسة القبطية، ومجلة الكرازة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية، والذى استمر خلال يومى الإثنين والثلاثاء، وهو اللقاء الأول من نوعه لممثلى القنوات الفضائية القبطية بمصر .

وأجرت القنوات الأربعة والمركز الإعلامى ومجلة الكرازة حوارًا مفتوحًا مع قداسة البابا، وجاء اللقاء الذى عقد فى قاعة اجتماعات المكتبة البابوية فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعنوان "الكنيسة بين الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى"، وتحدث فيه عدد من أساقفة الكنيسة والآباء الكهنة، بالإضافة إلى ممثلى القنوات.