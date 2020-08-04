شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه باعتماد المشروعات الخاصة بالتعليم الجامعى بتكلفة 30 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسى المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح.
كما وجه الرئيس باعتماد عدد من المشروعات الخاصة بمنظومة التعليم الجامعى، والتى ستتكلف نحو 30 مليار جنيه، بما فيها إنشاء جامعات أهلية جديدة فى مختلف المحافظات.
ووجه الرئيس بصياغة المنظومة الجامعية على نحو يعظم الاستفادة العلمية والأكاديمية بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المتميزة الحديثة، وسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يوجه باعتماد المشروعات الخاصة بالتعليم الجامعى بتكلفة 30 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.