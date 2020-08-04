شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو جديد يوثق لحظة انفجار العاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الإعلامى اللبنانى نيشان، فيديو، لحظة انفجار قرب مرفأ بيروت، الذى وقع منذ قليل، حيث ظهر فى الفيديو انفجار ضخم يرج وسط بيروت، بعد صعود دخان كثيف.

وكانت مصادر إعلامية لبنانية، كشفت أن انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت ، وذلك فى ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى.



الانفجار



لحظة الانفجار

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة في تطور قد يهز البلاد من جديد.

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وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

أدى اغتيال الحريري إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.