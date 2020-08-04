شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص عدد 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الاهلية الجديدة التى تم انشاؤها بالتؤمة مع الجامعات الدولية، تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر" صرح بدلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.