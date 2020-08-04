شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث مكرر علمى رياضة: توقفت عن الدروس الخصوصية بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الطالب أشرف عريضه الحاصل على المركز الثالث علمى رياضة، فى الثانوية العامة بالغربية، عن سعادته بتحقيقه هذا المركز وتفوقه دراسيا ونجاحه ضمن الأوائل.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه اجتهد طوال السنة الدراسية، وكان حريصا على استغلال الوقت بصورة صحيحة ، مؤكدا أنه توقف عن الدروس الخصوصية بعد انتشار فيروس كورونا فى البلاد، واستغل هذا الوقت فى المذاكرة فى المنزل .

وأضاف أنه تلقى اتصالا من محافظ الغربية والإداره التعليمية لتهنئته بتفوقه دراسياً ، معربا عن فرحته بما حققه من نجاح.

وأشار انه سيجلس مع والده لاختبار الكلية المناسبة التى سيلتحق بها لاستكمال مسيرته التعليمية .

وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على النحو التالى ، فى شعبة علمى علوم أحمد السيد برعى 410 بنى سويف وأحمد عبد الناصر 410 أسيوط وأحمد هشام عبد الباسط أسيوط وتسليم أحمد منفلوط أسيوط وجورج يسرى شحاتة منازل أسيوط وجورج إسحاق عوض رمضان نصحى فهمى الدقهلية وروان أحمد شبرا القاهرة وشهد محمد شديد القليوبية وصلاح الدين موسى كامل البحيرة ومريم محمود أحمد إسماعيل الغربية وياسمين أسامة رجب سوهاج.

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وفى علمى رياضة عمر محمد عبد السميع القليوبية وعمر وائل يحى القاهرة وأحمد السعيد القعقاع الدقهلية، واحمد يسرى النقرتى البحيرة وأشرف احمد أبو عريضة الغربية وأمل ياسر محمد القاهرة وجورج الهامى بشاى القاهرة وسهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية وعبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية وكريم محمد سعد النزهة القاهرة ومحمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية ومحمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية ويحيى محمد فرغل.

وفى الشعبة الأدبية علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية وحبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة وريموندة أيمن عوض الله القاهرة وشاهيناز أحمد عبد الله القليوبية وإسماعيل أيمن أسيوط وآلاء حمدى عبد المطلب القاهرة وآية تامر شوقى إبراهيم القاهرة وجومانا محمد الزغبى القاهرة ورغدة محمد بيومى الإسكندرية وريهام عماد محمد حسن الشرقية وسهيلة أحمد حسانين القاهرة وعمر صلاح الدين القاهرة وندا يوسف السيد الإسماعيلية.

وفى مدارس المكفوفين سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة، وفى مدارس الدمج التعليمى الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج، وفى مدارس المتفوقين محمد يسرى عبداالله الصادق برج العرب الإسكندرية.