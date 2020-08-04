شكرا لقرائتكم خبر عن هدية من السيسي لأوائل الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المستشار بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص عدد 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الاهلية الجديدة التي تم انشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية، تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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