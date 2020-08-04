شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل زمن «كورونا»| لأول مرة.. طالبة وحيدة من المنوفية ضمن القائمة: «سألتحق بالفنون التطبيقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من السعادة الغامرة انتابت أسرة الطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم عبدالغنى، عقب حصولها على المركز الثالث مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية، لتصبح بذلك الطالبة الوحيدة ضمن قائمة أوائل الثانوية في المنوفية، لأول مرة في تاريخ المحافظة.

وقالت «سهيلة» لـ«المصري اليوم» إنها كانت تواظب على المذاكرة لمدة 12 ساعة يوميًا، موضحًا أنها كانت تحصل على دروس خاصة مع أصدقائها، وكانت تستعين بقراءة القرآن الكريم.

وأضافت أنها تريد دخول كلية الفنون التطبيقية، قسم ديكور، لتحقيق أمنيتها في أن تكون مميزة في مجال الديكورات، مؤكدة أن جدتها كانت داعمة كبيرة لها في امتحانات الثانوية العامة وفي تفوقها، مؤكدة أن الضغط النفسى أحبطها خلال فترة الامتحانات، خاصةً مع انتشار مرض الكورونا.

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020، بنسبة نجاح بلغت 81،5%.

وارتفعت نسبة النجاح بالثانوية العامة للعام الدراسي الحالي مقارنة بالثلاثة أعوام السابقة؛ حيث بلغت هذا العام 81.5% فيما بلغت العام الماضي 78.6%، وعام 2018 بلغت 74%، وفي عام 2017 بلغت 72%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الوزير، الثلاثاء، بديوان عام الوزارة؛ لإعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة (الدور الأول) ونسبة النجاح، وأسماء الأوائل.

وقال الوزير إن عدد الأوائل هذا العام 39 طالبا منهم 13 طالبا علمي رياضة، و12 طالبا علمي علوم، و14 طالبا من الشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن 30 طالبا من المدارس الحكومية و3 طلاب من الرسمية للغات، وطالب من المدارس الخاصة و5 طلاب من المدارس الخاصة لغات.

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