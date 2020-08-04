شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد ساحة «شباب ناصر» استعدادًا لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، ساحة شباب ناصر بمدينة الزقازيق، بحضور المستشار أحمد صلاح، نائب رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ووائل الألفي، وكيل وزارة الشباب، ونبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2020 التي ستنطلق يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

وأكد المحافظ ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الساحة ،والتي تستخدم لتسليم المظاريف للجان الفرعية، وإجراء عملية فرز أصوات الناخبين والذين يدلون بأصواتهم بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، مشدداً على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بصورة يومية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وطالب محافظ الشرقية المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لاستكمال الحياة النيابية، والمضي قدما نحو تحقيق مزيدا من التقدم والازدهار لمصر.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ،بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بضرورة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ، ومراجعة المقرات الانتخابية والتأكد من سلامة مداخل وأسوار المقرات وتوافر اشتراطات الوقاية من الحريق والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين.