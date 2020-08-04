شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تواصل تحركاتها في المحافظات لحشد الناخبين.. وتحذيرات من دعوات المقاطعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت غرف عمليات الأحزاب تحركاتها في المحافظات لدعم مرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 11 و12 أغسطس، والتأكيد على ضرورة المشاركة والتحذير من دعوات المقاطعة، إلى جانب متابعة عملية سير انتخابات المصريين بالخارج، فيما واصل المرشحون دعايتهم الانتخابية بعقد مؤتمرات مصغرة مع كبار العائلات والرموز السياسية في كل منطقة، فيما دعا أحد المرشحين إلى مؤتمر انتخابي أونلاين وفتح باب التسجيل لحضوره.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، ومرشح الحزب بالقليوبية ضمن قائمة من أجل مصر، إن مشاركة حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانضمامه لتحالف القائمة الوطنية يعكس حرصه الدائم ويؤكد على سياساته الداعمة للدولة المصرية، ووقوفه بجانبها في مواقفها وقضاياها.

ولفت «الهضيبي»، في بيان، إلى أن حزب الوفد استعد للانتخابات بشكل متكامل ووضع خطة تصور لإدارة العملية الانتخابية بدأت من تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية وتأهيلهم لخوض غمار الانتخابات وكذلك دعم المرشحين في كافة الوسائل الدعائية وتقديم جميع الخدمات الإعلامية لهم من خلال غرفة العمليات التي دشنها الحزب.

وأشار إلى أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في هذا التوقيت يشكل تحدي كبير تخوضه الدولة المصرية وسيكون النجاح فيها متوقف على مدى الالتزام من قبل الناخبين بالتعليمات الوقائية والاحترازية اللازمة لتفادي تعرض أي ناخب للخطر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وناشد نائب رئيس حزب الوفد، الناخبين بضرورة النزول بقوة يوم عملية الاقتراع، وإبداء الرأي واختيار المرشح الأصلح والأكفأ للقيام بالمهام والوظائف التي تم اسنادها لمجلس الشيوخ، وحذر الناخبين من الإلتفات لدعوات المقاطعة أو التقاعس عن أداء الواجب الوطنى، مشيرا إلى أن هذه المحاولات فاشلة وتستهدف إحداث حالة من الفراغ السياسي في مصر، مؤكدا أن وعي الناخبين سيكون عامل أساسي في نجاح العملية الانتخابية.

فيما قال حسن الصادق، نائب رئيس حزب الغد للتعمير والبناء، إن كل امانات الحزب على مستوى الجمهورية تعمل على توعية المواطنين بضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات وحث المواطنين على ضرورة المشاركة بقوة في الادلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ والمقرر عقدها الشهر الجاري واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، مؤكدا على تدعيم الغد للقائمة الوطنية.

وأشار الصادق إلى أن الشعب المصري لديه الوعي الكامل في اختيار من يمثلهم في البرلمان والظهور أمام العالم بمظهر ديمقراطي والحرص على استخدام حقه الدستوري في اختيار من يمثله باعتباره واجب دستوري عليه تأديته تجاه وطنه.

وأوضح نائب رئيس حزب الغد للتعمير والبناء أن أمانات الحزب في كل المحافظات يضعون أمام أعينهم مصلحة وإعلاء الوطن من خلال تشجيع الناس على المشاركة بقوة في الانتخابات والظهور أمام العالم بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية أمام العالم.

وقال الصادق إن «مشاركة المواطنين في انتخابات الشيوخ حق أصيل لا يجب التنازل عنه بأي شكل من الأشكال ويجب التمسك به من اجل بناء وتقدم وازدهار مصرنا الحبيبة».

وفى دعايته لأول مؤتمر انتخابي أونلاين، قال المرشح ايمن ذكي بدائرة القاهرة إنه مراعاة للتباعد الاجتماعي ولحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، ولصعوبة عقد الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، أقبل زكي على إطلاق مؤتمر جماهيري أون لاين للتواصل مع الناخبين لتعريفهم بنفسه وعرض برنامجه الانتخابي عليهم.

Advertisements

وأشار ذكي في الدعوة للمؤتمر إلى أن هذا المؤتمر الجماهيري الأون لاين سيتم بثه الساعة 11 مساء الخميس المقبل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف لقاء الناخبين وتعريفهم بالبرنامج الانتخابي الذي أسعى لتنفيذه حال فوزي في الانتخابات، وطالب جميع المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والنزول للإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية ونزاهة لمن يرون فيه الأفضل والأنسب لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

فيما أكد هاني العسال، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ومرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات الشيوخ، على ديناميكية وفاعلية الحملة التوعوية التي أطلقها الحزب تحت مسمي «مصر مستنية تسمع صوتك.. 11 و12 أغسطس»، وقال إنّ مصر بالفعل تنتظر أبنائها بانتخابات الشيوخ في أغسطس الجاري، لانتخاب غرفة ثانية للبرلمان تساهم في نهضة الدولة، وتثري تجربتها السياسية والديمقراطية.

وطالب العسال، في بيان صادر عن الحزب، اليوم، أعضاء وقيادات الحزب بالتعاطي مع الحملة وحث المواطنين على المشاركة، باعتبارها حملة قومية وطنية هدفها الدفع نحو الأمام لبناء مجلس تشريعي جديد، ودفع عجلة التنمية السياسية وخلق حالة من التعاضد والتوحد والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية.

وتابع: «نقف جميعا يدا واحدة مع بلدنا، ولا تراجع ولا استسلام في ذلك، ولدينا طموحات غير محدود لبناء الوطن واستكمال مؤسساته النيابية في ظل تواجدنا ضمن تحالف حزبي كبير يضم كل الأطياف السياسية، في إطار شامل وواسع يحمل نفس الهدف، وهو تغليب المصلحة العليا من أجل مصر، لذا فالمشاركة في الحملة واجب وطني على الجميع وبلا استثناء ولا ينبغي مطلقا التراجع أو التخلي عنه».