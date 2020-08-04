شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 230 سريرًا و14 عناية مركزة.. تشغيل مستشفى كفر شكر المركزي قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مستشفى كفر شكر المركزي بعد إطلاق التيار الكهربائى به لبحث الاستعدادات النهائية للتشغيل الفعلى، بحضور اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

وشدد المحافظ على سرعة دفع الأعمال لتسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن لتكون جاهزة لاستقبال المرضى، وجار أعمال الفرش الطبي وتجهيز 230 سريرا و14 سرير عناية مركزة.

وتقفد المحافظ قسم الأشعة وجهاز الأشعة المقطعية وجهاز الأشعة السينية، كما تفقد قسم العلاج الطبيعي والمخازن وغرفة مولد الكهرباء الاحتياطي والتأكد من عزله جيدا لمنع الضوضاء.

وأعطى المحافظ تعليمات لمقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/ يوم، بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

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