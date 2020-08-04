شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، 5 طلاب من أبناء المحافظة لحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2019 /2020، حيث أجرى عدة اتصالات هاتفية بهم، معبرًا عن سعادته لتفوقهم وحصولهم على المركز الأولى ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تم إعلانها اليوم الثلاثاء.

وهنأ المحافظ الطالب أحمد عبدالناصر، مدرسة المستقبل الثانوية، وأحمد هشام عبدالباسط، مدرسة دار حراء الاسلامية بأسيوط، والطالبة تسنيم محمد حسن، مدرسة منفلوط الثانوية بنات، والطالب جورج يسري، منازل ديروط، الحاصلين على المركز الأول مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية بمجموع 410 درجة، كما هنأ الطالب إسماعيل أنور على عباس، بمدرسة فصول خدمات أحمد قرشي الثانوية المشتركة حاصل على المركز السادس مكرر أدبي على مستوى الجمهورية بمجموع 407.5.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن أسماء الطلبة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وكان من نصيب محافظة أسيوط 5 مراكز حصل فيها 4 طلاب على المركز الأول مكرر بالشعبة العلمي علوم، وحصل طالب على المركز السادس بالشعبة الأدبي.

وأعلن محافظ أسيوط تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة فضلاً عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والعلمين، مُشيرًا إلى إنه سيقوم بتكريم الطلاب الأوائل بديوان عام المحافظة نظراً لتفوقهم الدراسي، مُعربًا عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف الشهادات والمسابقات.