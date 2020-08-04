شكرا لقرائتكم خبر عن «أسوان» تستعد للموسم السياحي الجديد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة أسوان استعداداتها للموسم السياحي بمراجعة جاهزية المواقع الأثرية والسياحية استعداداً للموسم السياحى المقبل.

وقام الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، الثلاثاء، بجولة تفقدية بمنطقة معابد فيله يرافقه مديرى المراسى السياحية والآثار، حيث أشاد بالأعمال الجارية لتطوير وتجميل هذه المنطقة الحيوية، مبدياً ملاحظاته على تعديل بعض الأعمال لكى تتماشى مع التصور العام الخاص بتحويل منطقة معابد فيله إلى منطقة جذب سياحى، كما تم تكليف المهندس الاستشارى ومدير المراسى بإعداد دراسة ومقايسة تقديرية لرفع كفاءة العوامة القديمة ليتم تشغيلها بجانب العوامة الجديدة التي تم إنشاؤها وإضافتها بتكلفة 2 مليون جنيه وبطول 24 مترا وبعرض 6 أمتار، وكذا السقالة الجديدة بطول 18 مترا وعرض 2،5 متر .

وأوضح «شعبان» أن أعمال التطوير التي شهدتها منطقة فيله خلال الفترة الماضية شملت إنشاء 2 رصيف جديد شاملة أعمال التكاسى والسلالم بطول 350 متر وبتكلفة 6،5 مليون جنيه، بجانب إنشاء بوابة حضارية بتكلفة 1،2 مليون جنيه، و«باركنج» خارجى للحافلات والسيارات السياحية بتكلفة 1،5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية وذلك بداية من بوابة الدخول والخروج وساحة الانتظار والمرسى بإجمالى 60 عمودا.

كما تم تزويد المنطقة بكاميرات المراقبة ببوابة الدخول والخروج وأيضاً بساحة الانتظار ومنطقة البازارات والمعبد، لافتاً إلى أنه تم بالتوازي رفع كفاءة دورات المياه العمومية بالمرسى بالجانب الشرقي، وعلاوة على رفع كفاءة المرسى القديم من الناحية الشرقية بالتنسيق مع وزارة الآثار بطول 50 مترا وبعرض 6 أمتار وذلك بتكلفة مليون جنيه، وجار استكمال باقى أعمال رفع كفاءة المشاية القديمة للمعبدبطول 20 مترا وعرض 3 أمتار، مع رفع منسوب المشاية لمسافة 40 مترا، وعمل درابزين حديدي بشكل جمالى بارتفاع 90 سم، بالإضافة إلى إنشاء «تندة» أعلى المشاية بارتفاع 3 أمتار، مع استكمال أعمال الإضاءة اللازمة بها على أكمل وجه.