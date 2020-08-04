شكرا لقرائتكم خبر عن آية تامر السادسة «مكرر أدبي»: «بقيت مشهورة.. ومكنتش باحب المذاكرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمجرد تلقي آية تامر شوقي، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، اتصال هاتفي يفيد بنجاحها في المرحلة الثانوية بتفوق وانضمامها لقائمة أوائل الجمهورية، لتصبح السادسة مُكرر على الشعبة الأدبية، ساد منزلها ضجة مُحببة، ومرح منقطع النظير، تخلله الكثير من البكاء وعدم التصديق، والكثير من التهاني والمُباركات، كما يصف والدها، الدكتور تامر شوقي، وفي غضون ساعات قليلة، تحول المنزل الهادئ إلى استوديو صاخب تتوافد عليه القنوات التلفزيونية والصحف لإجراء مقابلات مع آية وأسرتها، تتقبل الطالبة الأمر بمرح ودعابة فتردد: «بقيت مشهورة خلاص.. آية هتطلع في التليفزيون».

قبل انتهاء موسم الامتحانات مُباشرة، عانت آية من الإحباط الشديد جراء تعثرها في امتحاني التاريخ واللغة الإنجليزية، وفقدت الأمل في الحصول على المجموع المنشود، لذا شعرت بسعادة غامرة بعد أن تبددت شكوكها بانضمامها لقائمة الأوائل، الأمر الذي كان يستبعده البعض قبل بضعة أشهر، فتتذكر الطالبة: «ناس كتير كانت بتقابلني بسخرية، أستاذ مادة معينة كان بيسخر من اسألتي البسيطة نفسي أشوفه دلوقتي وأقوله أني نجحت».

على مدار أشهر الدراسة الطويلة، عانت الطالبة من تقلبات شديدة في معنوياتها، إذ كان إطراء الأساتذة يُسعدها، ثم تتبدد تلك السعادة ما أن خسرت بعض الدرجات في أي اختبار تجريبي فتصف الأمر: «لما كنت أحل كويس والمستر يديني مكافأة كنت ببقى في السما، وبعدها لو نقصت درجتين أعد أعيط يومين، وماكنتش متعودة على حل أسئلة التاريخ خصوصًا بعد الحظر، لكن اعتمدت على نفسي واتدربت».

بشكل عام، تؤكد آية أنها لم تكن شديدة الولع بالدراسة في المرحلة الثانوية: «أنا أصلُا مش بحب المذاكرة، لكن بحب أنجز اللي ورايا، لو عندي واجب لازم أعمله، أو امتحان لازم أذاكر»، لذا، كانت الطالبة تُحسن تنظيم وقتها بين الدراسة والترفيه، فتمكنت بفضل تلك المهارة من متابعة مُسلسلات رمضانية عديدة، إضافة إلى مُتابعة مُجريات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منتظم، فتُضيف: «كل واحد مننا عنده طاقة نفسية، لو استهلكتها كلها مش هقدر أنجز، ولازم يكون في حافز يقوي الإنسان ويشجعه».

في غضون ساعات قليلة تلقت أسرة الطالبة -حسب والدها- عروض بمنح دراسية في كلًا من الجامعة الأمريكية والألمانية بالقاهرة، إلا أن آية ما تزال متحيرة بشأن المُستقبل، رغم أنها لطالما تمنت أن تُصبح مديرة لشركة علاقات عامة وإعلان: «من وأنا في أولى ثانوي وأنا مهتمة بالمنافسة بين إعلانات الشركات الكبيرة، وبتخيل نفسي قاعدة في مكتب والناس بتعرض عليا إعلانات وانا بقول دا آه ودا لأ»، تُدرك آية رغم ذلك أن عليها صعود السُلم الوظيفي تدريجيًا، فتأمل أن تتمكن من دراسة الإعلام والتخصص في العلاقات العامة والتسويق، ولا تستبعد احتمالية محاولة العثور على منحة للدراسة بالخارج.

أما عن خطط الطالبة قصيرة المدى فتتلخص في احتفال صاخب بنجاحها المدوي: «بليل هكلم أهلى وأعد معاهم وهنزل أجيب تورتتين مش تورتة واحدة، وبعدها بقى هبقى أفكر في التنسيق».

Advertisements

الطالبة آيه تامر، أوائل الثانوية العامة

الطالبة آيه تامر، أوائل الثانوية العامة

الطالبة آيه تامر، أوائل الثانوية العامة

الطالبة آيه تامر، أوائل الثانوية العامة

الطالبة آيه تامر، أوائل الثانوية العامة

الطالبة آيه تامر، أوائل الثانوية العامة

الطالبة آيه تامر، أوائل الثانوية العامة