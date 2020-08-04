شكرا لقرائتكم خبر عن «شهد وعمر» الأول مكرر «علوم ورياضة»: أزمة كورونا أثبتت فشل منظومة الدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الطالبان شهد محمد إبراهيم وعمر محمد عبدالسميع، من إدارة القناطر الخيرية، على المركز الأول مكرر علمي علوم وعلمي رياضة على مستوى الجمهورية.

وعبرت الطالبة شهد، الأولى مكرر بشعبة علمي علوم، من مدرسة خالد علام الثانوية المشتركة، عن فرحتها بوصولها لهذا النجاح والتفوق الباهر.

وقالت الطالبة إن مثلها الأعلي هو العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، وتتمني أن تصبح عالمة مثله وترفع اسم مصر عاليا.

وأضافت أنها لم تعتمد على الدروس الخصوصية، إنما كتاب المدرسة، مشيرة إلى أن أزمة كورونا تحولت من محنة إلى منحة لتثبت فشل منظومة الدروس الخصوصية.

من جهته، قال والد الطالبة، محمد إبراهيم، ان ابنته ستلتحق بكلية الطب جامعة عين شمس مثل شقيقها، مشيرا إلى أنها من صغر سنها تسأله عن العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، وتتمنى أن تصل لمكانته العلمية.

فيما أكد الطالب عمر محمد عبدالسميع، الحاصل على مجموع 410 بمدرسة عبدالمجيد عامر الثانوية المشتركة، أن والده وفر له كل شئ، موضحًا أن أزمة كورونا جعلته لا يتجه للدروس الخصوصية، واعتمد على نفسه.

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طالبين اوائل مكرر بادارة القناطر الخيرية

طالبين اوائل مكرر بادارة القناطر الخيرية