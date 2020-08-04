شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تدرس مد فترة الأوكازيون الصيفي لنهاية سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترة الأوكازيون الصيفي لنهاية شهر سبتمبر المقبل، بدل من نهاية أغسطس الجاري، خاصة وأن التجار لديهم رغبة حقيقية في تقديم عروض جيدة للمستهلكين، لتحريك السوق وحركة البيع والشراء بعد فترة من الركود التي شهدتها محالهم خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ونوهت الوزارة إلى أن انطلاق الأوكازيون الصيفي في هذا الموعد؛ يعد فرصة جيدة أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم وأبناءهم خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزارة أن الأوكازيون مستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، حيث تطرح عدد كبير من المحال التجارية تخفيضات على الملابس الصيفية مع قرب نهاية فصل الصيف، للتخلص من البضاعة الراكدة بالمحال، حتى يتثنى لأصحاب المحال شراء بضاعة الموسم الشتوي، وتنتظر الوزارة وصول طلب رسمي من اتحاد الغرف التجارية يفيد برغبة التجار في زيادة فترة الأوكازيون الصيفي، كما أنها مستمرة في تلقي طلبات محلات الملابس للمشاركة بالأوكازيون الصيفي، حيث يتوجب على كل محل يرغب في المشاركة بموسم التخفيضات تقديم طلب لمديرية التموين التي يقع في دائرتها، والحصول على تصريح لعمل التخفيضات.

وأوضحت الوزارة أن موسم الأوكازيون الصيفي انطلق في موعد مبكر هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، لافتا إلى أن الوزارة تعلن عن موعد انطلاق موسم الأوكازيون الصيفي بناءا على توصية من الاتحاد العام للغرف التجارية، خاصة وأنه المعني بشئون التجار، والأقدر على تحديد الموعد الذي يتناسب مع التجار لبدء الأوكازيون.

وأشارت إلى أن الضوابط والقواعد التي يجب اتباعها من جانب أصحاب المحال التجارية الراغبة في المشاركة بموسم التخفيضات الصيفية، تتضمن تقديم التاجر فواتير البضاعة وعينة منها للمديرية للتأكد من فواتير البضاعة قبل وبعد التخفيض، وأن يوضح التاجر للمستهلك سعر المنتج قبل وبعد التخفيض، ويضع الأسعار في مكان واضح وظاهر.