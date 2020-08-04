شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة تقدم 10 منحات كاملة لأوائل الثانوية العامة من محافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة ببنى سويف، تقديم 10 منحات كاملة لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد من المائة الأوائل على مستوى الجمهورية للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة (الطب البشرى -طب وجراحة الفم والأسنان- الصيدلة- العلاج الطبيعي -الهندسة- الحاسب الآلى- إدارة الأعمال- الإعلام والعلاقات العامة).

وقال رئيس الجامعة إن تقديم هذه المنح للمتفوقين سنويا في الثانوية العامة من أبناء الصعيد يأتى في إطار المسئولية المجتمعية لجامعة النهضة، ودورها الرائد في خدمة قضايا التنمية في مجتمع الصعيد، وحرص الجامعة على دعم الطلاب المتفوقين في الالتحاق بكافة كليات الجامعة واستمرار تفوقهم الدراسى والعلمي، وضمان مساهمتهم الإيجابية مستقبلًا في خدمة مجتمع الصعيد.