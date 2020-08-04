شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 14 للأحزاب.. 35 مرشحًا يخوضون انتخابات «الشيوخ» في سوهاج (الأسماء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يخوض 35 مرشحًا انتخابات مجلس الشيوخ 2020 «النظام الفردي» بمحافظة سوهاج، بحسب القائمة النهائية بالمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات، التى أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، من بينهم 14 مرشحًا لأحزاب مستقبل وطن، وحماة وطن، والاتحاد، والمؤتمر، والحركة الوطنية المصرية.

كانت اللجنة قد استبعدت 5 مرشحين من القائمة الأولية، بسبب نتيجة الكشف الطبى وعدم استكمال أوراق الترشح، وتم رفض الطعون المقدمة منهم لإعادتهم لقائمة الترشح، ورفض جميع الطعون المقدمة ضد المرشحين.

وضمت الكشوف النهائية للمرشحين 35 مرشحًا، جاءوا بترتيب التقديم وهو نفس الترتيب في ورقة الاقتراع وهم: اللواء مجدى القاضى، والدكتور محمود أبوسديرة، وعبدالحكيم العش، وأحمد فوزى عبدالكريم، ومصطفى قدرى الشريف، وعمر عثمان، والدكتور مصطفى محمد مصطفى، ومحمود سيد بخيت، ومصطفى محجوب الهوارى، وضياء الدين جبرين، الدكتور وحمدى سليمان، وأحمد جبر مكى، ونور الشقيرى، وعنتر عبدالعال، وأحمد عبدالعال حسن، وعبداللطيف أبوالشيخ، وعبدالرحمن عاطف عبدالرحمن، وأيمن حسنى كامل، والدكتورة عزيزة عبده، واللواء علاء عبدالمجيد، ومحمد نصر، وخالد العيسوى، وأحمد ناصر الشريف، وأسامة الأمين أبوكريشة، وعبدالواحد حلمى، وصلاح جامع، وأحمد أبوزيد، والدكتور حسام مهنى، ومجدى بديع فلتس، ووائل بدر صقر، وعامر العلكى، وخالد دراز، وهاشم محمد هاشم، والدكتور عادل الخلفى، وإسماعيل فاروق أبوكريشة.

وتجرى انتخابات الشيوخ في دائرة واحدة تضم محافظة سوهاج بالكامل ومخصص لها 5 مقاعد بمجلس الشيوخ، في قائمة واحدة فقط وتحتاج إلى 5% من عدد الأصوات ليعلن فوزها في الانتخابات التي تجري يومي 9 و10 أغسطس للمصريين في الخارج وفى الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.