شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 قضايا و 620 كجم لحوم غير صالحة بـمراكز المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقرير من الدكتور محمد عثمان ، مدير الطب البيطري بالمحافظة ، بتحرير 7 مخالفات بنطاق 5 مراكز (المنيا - مغاغة – بني مزار – سمالوط – ملوي)، حيث تم ضبط 620 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لضبط 25 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.