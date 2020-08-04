محافظ المنوفية: 192 مليون جنيه حصيلة ملف التصالح علي مخلفات البناء حتي الآن ويؤكد إستمرار تلقي طلبات المواطنين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 94 ألف 503 طلب ، مؤكداً علي أن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء بلغ ما يقرب من 192 مليون جنيه حتي الآن ، مشيرا الي انه اتخذ عدة اجراءات جادة لدفع العمل بملف التصالح في مخالفات البناء مؤكدا علي تحقيق مؤشرات جيدة في نسبة التحصيل .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح علي مخالفات البناء ، وضرورة متابعة إنتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون .

كما أكد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإستمرار في توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم علي التقدم بطلبات التصالح ، موضحاً أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات ، مؤكداً أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لم تسدد مبالغ جدية التصالح والتي تقدر بـ 25 % من قيمة مقابل التصالح علي المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بمنتهي الحزم والشدة مع المخالفين . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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