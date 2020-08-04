شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية النواب» توافق على إضافة مادة جديدة بقانون العقوبات لتجريم «التنمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على إضافة مادة جديدة بقانون العقوبات 309 مكرر لتجريم فعل «التنمر».

وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها، الثلاثاء، أن ظاهرة التنمر أصبحت من الظاهر المتنامية التي باتت تشكل خطرًا على المجتمع وعائقا أمام تطبيق حياة كريمة للمواطنين.

وأضافت المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من الحكومة أن المادة الجديدة المضافة للقانون أوردت تعريفًا للتنمر بأنه استعراض الجاني لقوته أو استغلال ضعف المجني عليه أو أي حالة يعتقد أنها تسىء لمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه.

وأشارت المذكرة أن الجزء الخاص بإقصائه من محيطه مقصود لمواجهة أحوال تهميش المجني عليه أو عدم ترقيته في عمله.

وقررت المادة أن العقوبة يتم تشديدها في حالة كانت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كانت من أحد أصوله أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه أو مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بحكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

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