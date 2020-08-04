شكرا لقرائتكم خبر عن أنقذوا البحيرة قبل التدمير من مخلفات الصرف الصحى والصيد بالكهرباء والاستيلاء على الزريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اشرف زريق شيخ صيادى بحيرة مريوط إستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسى بسبب القاء مخلفات الصرف الصحى في البحيرة خلال إجازة العيد بالاضافة إلى قيام بعض البلطجية بالصيد بالكهرباء والاستيلاء على الزريعة مما يعرض البحيرة للتدمير بعد تطويرها بتكلفة تجاوزت 314 مليون جنيه .

وقال اشرف زريق في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»: منذ إصدار الرئيس لأوامره لتطهير البحيرات وتنميتها ومن ضمنها بحيرة مريوط في الإسكندرية وهى الأهم على الإطلاق لأنها كانت يوماً هي من تغذى مصر كلها بالأسماك ولذا أنفقت الدوله أكثر من 314 مليون جنيه لتطهير بحيرة مريوط وتطويرها واستبشر الصيادين بالبحيرة خيراً بعد سنوات عجاف .

وأضاف زريق: الرئيس يبنى وغيره يهدم للأسف الشديد فوجئنا بالبحيرة مليئة بمياه الصرف الصحى خلال عيد الأضحى وعندما وجهنا لهم بالمسؤلية تم توجيه لجنة للمعاينة ولكن بماذا يفيد خاصة وان البحية ليس لها مصدر رى وتعتمد على رى المصارف وكل المسئولين المعنين بالثروة السمكية والحفاظ عليها لا يقيمون لمثل هذه التجاوزات وزناً ولايؤدون واجباتهم المنوطين بتنفيذها واهمها حماية البحيرة من البلطجية الذين يصطادون بالصعق الكهربائى والتسبب في شلل الأسماك ومن ثم تطفو على السطح فيتم جمعها ليلاً في غفلة من شرطة المسطحات التي تزعم ان ليس لديها تعليمات للخروج ليلاً بينما البلطجية يعبثون بخيرات البحيرة ليلاً ولايجدون من يوقفهم ويقضون على الزريعة مستقبل البحيرة ويتم بيع الوسط منها للمزارع السمكية بينما يتم بيع الكبير في الأسواق أما الصغير الميت فيتم بيعه لمصانع الأعلاف .

ووجه شيخ الصيادين استغاثته للرئيس: هذه هي ثروة مصر الطبيعيه يا سيادة الرئيس نستغيث بكم في مدينة الإسكندرية من هذه التعديات على بحيرة مريوط حتى يتم الرضا العام وطمأنينة نفوس الصيادين البسطاء الذين يردون الكسب الحلال وحتى لاتضيع التنميه التي كلفت الدوله مليارات .