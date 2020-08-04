شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل زمن «كورونا»| السادسة أدبي: أحلم بكلية الألسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبرت ندى ياسر جود، الطالبة بمدرسة «25 يناير» بالاسماعيلية، الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية، القسم الأدبى، بمجموع 407، عن سعادتها بتفوقها، وقالت إنها لم تتوقع النتيجة على مستوى الجمهورية، لكنها كانت تتوقع على مستوى المدرسة والمحافظة.

وأشادت «ندى» بدعم والدها الذي يعمل صاحب محل لبيع الزجاج ووالدتها، وقالت: «وفرا لي الجو المناسب للتركيز»، وأهدت نجاحها وتفوقها لهما.

وقالت إنها تتمنى الحصول على منحة من إحدى الجامعات الكبرى في مصر، لاستكمال تعليمها في كلية الألسن التي تعشقها، لتكون مترجمة أو مرشدة سياحية ترفع اسم مصر عاليًا.

وكشفت أنها كانت تستذكر دروسها من 5 إلى 6 ساعات يوميًا، بدون مساعدة من أحد، وأضافت: «توقفت عن الدروس الخصوصية بسبب كورونا».

فيما قال والدها إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من مكتب الوزير، وأبلغوه بحصول نجلته على المركز السادس على مستوى الجمهورية.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020، بنسبة نجاح بلغت 81،5%.

وقد ارتفعت نسبة النجاح بالثانوية العامة للعام الدراسي الحالي مقارنة بالثلاثة أعوام السابقة؛ حيث بلغت هذا العام 81.5% فيما بلغت العام الماضي 78.6%، وعام 2018 بلغت 74%، وفي عام 2017 بلغت 72%.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الوزير، الثلاثاء، بديوان عام الوزارة؛ لإعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة (الدور الأول) ونسبة النجاح، وأسماء الأوائل.

وقال الوزير إن عدد الأوائل هذا العام 39 طالبا منهم 13 طالبا علمي رياضة، و12 طالبا علمي علوم، و14 طالبا من الشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن 30 طالبا من المدارس الحكومية و3 طلاب من الرسمية للغات، وطالب من المدارس الخاصة و5 طلاب من المدارس الخاصة لغات.