شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 2020/8/15.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا. وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور. وأكد «راشد» أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وشدد محافظ الجيزة على مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون. وكان محافظ الجيزة قد عقد لقاءات دورية مع رؤساء وأعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإزالة أي معوقات وتسهيل عمل اللجان وتحقيق تقدمًا في ملف التصالح للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات أو الراغبين.