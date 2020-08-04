شكرا لقرائتكم خبر عن حفل فنى لفريق «بغدادى بيج باند» بـ«أوبرا الاسكندرية» 9 أغسطس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف دار أوبرا الاسكندرية حفل فنى لفريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى، على مسرح سيد درويش 9 أغسطس الجارى .

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التي أعيد صياغتها في قالب موسيقى الجاز منها برازيل، مزاج جيد، موجة أبريل في باريس، كرنفال لوس ريوس مامبو جامبو شيء صغير مجنون يدعي الحب، نيويورك نيويورك, رقصة القمر , حلق بى إلى القمر، غنى غنى وأهل المحبة.

يذكر ان ‪ الدكتور مجدي بغدادي تخرج في كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة إمتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفوني ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003، أسس فرقته بغدادي باند عام 1996 وتعد أول فرقة مصرية تخصصت في تقديم الموسيقى الغربية في الفترة من العشرينيات وحتى أربعينيات القرن الماضى وتضم مجموعة من أمهر العازفين المتميزين على مختلف الآلات الموسيقية، شارك بها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة وقدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ولاقى استحسان الجماهير والنقاد كما شغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه .

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