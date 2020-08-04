شكرا لقرائتكم خبر عن غرودة حلوة رنت فى بيتنا.. الفرحة تسيطر على أسرة حبيبة محمود الطالبة الثانية مكرر أدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة كاميرا الخليج 365 الفرحة العارمة التي سيطرت على أسرة الطالبة حبيبة محمود محمد الحاصلة على المركز الثانى مكرر لشعبة الأدبى علي مستوي الجمهورية بمنطقة البساتين.

وعبرت حبيبة عن سعادتها الكبيرة بتكليل مجهودها، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تحصل على هذا المجموع وأن تكون من أوائل الجمهورية.

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وأشارت حبيبة إلى المعاناة التي واجهتها بعد انتشار فيروس كورونا، الأمر الذى جعل فرص الحصول على دروس خصوصية ضعيفة، موجهة الشكر لأسرتها التي لم تبخل عليها بالمال أو الجهد أو الوقت لتحقق تلك النتيجة.

وقالت حبيبة ردا على سؤال الخليج 365 حول ما تتمناه:" أمنيتي اتحققت انهارده بعد علمى بأنى من أوائل الجمهورية..إن شاء الله هدخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية وأحقق هدفى من الصغر".