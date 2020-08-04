شكرا لقرائتكم خبر عن محمية العميد تنجح فى إنقاذ ترسة بحرية وعلاجها وإعادة إطلاقها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، عملية إنقاذ ترسة بحرية وعلاجها في محمية العميد، بمشاركة المجتمع المدنى والشباب والعاملين بقطاع الغوص والإنقاذ بالساحل الشمالى، ما يعكس نجاح برامج الوزارة فى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي والحياة البحرية ودور المجتمع فى حمايتها والحفاظ عليها.

وكان قد تم رصد ترسة بحرية فى حالة إعياء شديدة بأحد الشواطئ في الساحل الشمالى، حيث نجحت محمية العميد فى انتشالها بمساعدة فريق أحد الشركات العاملة فى مجال الغوص والإنقاذ بالمنطقة.

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وفور انتشال الترسة تم إجراء الكشف الطبى عليها، حيث تبين أن طولها حوالى 60 سنتيمترا، ووزنها يقدر بحوالى 40 كيلو جرام، إلا أنها تعانى من حالة اعياء شديدة نتيجة التيارات المائية و الأمواج المتلاطمة بالبحر المتوسط، مع وجود إصابة قديمة بأحد أطرافها، وقد تم توفير الرعاية البيطرية لها وعلاجها حتى تم التأكد من قدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها، حيث تمت إعادة إطلاقها بأحد الشؤاطى في الساحل الشمالى .

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوعى فريق الغوص المشارك فى إنقاذ وعلاج السلحفاة، كرمز للتنوع البيولوجى، حيث إن عملية الإنقاذ لم تكن عملا فرديا ، وانما ثمرة جهود مجموعة من المساهمين الذين لديهم وعي بيئي ، ابتداء من عملية الابلاغ عن وجود الترسة بالمياة مرورا بكل من ساهم فى رعايتها وعلاجها بجهود ذاتية ، حتى تم التاكد من قدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عمليه الاطلاق مما يعكس دور المواطن الفعال فى حماية السلاحف والتنوع البيولوجى مؤكدة على اننا قادرين على حماية البيئة و مواردنا الطبيعية بالاتحاد و تكامل الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع و مواطنيه كشركاء فى حماية بيئتنا و مواردنا الطبيعية.

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة و فعالة مع المواطنين للإجابة عن أى إستفسار عن أهمية الحياة البرية او الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.