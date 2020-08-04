شكرا لقرائتكم خبر عن إنفرجراف.. أرقام خطيرة في امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة لعام 2020، خلال مؤتمر صحفى، كشف خلاله عن أرقام القضايا والشكاوى الواردة للإدارة العامة للشئون القانونية بشأن امتحانات الثانوية العامة. ونتعرف معا من خلال الإنفو جراف التالى على أرقام القضايا والشكاوى الواردة للإدارة العامة للشئون القانونية.. Advertisements



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