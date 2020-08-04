سفير مصر ببيروت: البطريرك المارونى "صوت حكيم" يسعى لإطفاء الحرائق فى لبنان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، أن الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بالدقة والبيئة الإقليمية المشتعلة، تُزيد الحاجة لـ "صوت حكيم" مثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، يكون معنيا بإطفاء الحرائق السياسية وتجنيب لبنان مخاطر تقلبات وصراعات منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها السفير الدكتور ياسر علوي، عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع بطريرك الموارنة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها معه، حيث تم مناقشة آخر تطورات الأوضاع في لبنان.

جدير بالذكر أن البطريرك الماروني كان قد أطلق مؤخرا دعوة إلى ضرورة الحرص على استقلال لبنان وحياده عن الصراعات والنزاعات الإقليمية وتحرير الشرعية اللبنانية من أي حصار، والعمل على تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وهي المبادرة التي لاقت ترحيبا وتأييدا من عدد كبير من القوى السياسية اللبنانية الفاعلة.

