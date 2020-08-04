شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الثانية على الثانوية العامة تحتفل بالنتيجة على أنغام "كتير نعشق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” الفرحة العارمة والزغاريد التي سيطرت على أسرة ريموندا أيمن عبده عوض الله الحاصلة على المركز الثاني مكرر في الشعبة الأدبية، والتي تقطن في مدينة حلوان.

وسيطرت الفرحة على ريموندا أيمن لدرجة دفعتها للغناء بلايف ”الخليج 365” أغنية شيرين عبد الوهاب الشهيرة "كتير بنعشق ولا بندوب"، مشيرة إلى أنها تحب الأغانى وتسمع المهرجانات.

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وقالت ريموندا أنها سعيدة للغاية بالنجاح والنتيجة، موضحة أنها لم تستقر علي دخول كلية حتي الآن، وأنها تلقت كل الدعم من أسرتها.

واختتمت ريموندا حديثها قائلة: كنت بذاكر من 4إلى 7 ساعات في اليوم، ويوم الجمعة راحة أسبوعية، وحفظت المناهج اكثر مرتين".

ويذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 81.5%، وهنأ جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بالثانوية العامة، مؤكدا أن هذه آخر سنة للثانوية العامة بنظامها القديم وشكلها التقليدى.