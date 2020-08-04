شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة وعائلاتهم على الخليج 365 لمعرفة النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد موقع ”الخليج 365” إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة وعائلاتهم، لمعرفة النتيجة التي حصل الموقع الإلكترونى لـ"الخليج 365" على حق نشرها، في إطار حرصنا على تقديم كل الخدمات للجمهور وخدمة أولياء الأمور وتقديم كافة المعلومات بأفضل جودة.

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واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 81.5%، وهنأ جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بالثانوية العامة، مؤكدا أن هذه أخر سنة للثانوية العامة بنظامها القديم وشكلا التقليدى.

وأكد شوقى أن الدولة نجحت فى تقييم كافة الطلاب فى عام استثنائى بصفوف النقل والشهادات والطلاب المصريين بالخارج وتم عمل مشروعات بحثية ، واختبارات الكترونية.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الحكومية تفوقت على المدارس الخاصة والخاصة لغات في عدد أوائل الثانوية العامة، حيث أنتجت 30 طالبا، من بين 39 من أوائل الثانوية العامة، أما مدارس الرسمى لغات 3 والخاصة 1 والخاص لغات 5 طلاب.

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وتابع وزير التربية والتعليم خلال إعلانه نتيجة الثانوية العامة، أن نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 85.4% والرسمى لغات 87%، والخاصة 72% وخاصة لغات 90%، والمنازل والخدمات 57 %.

وأوضح الوزير أن أوائل الثانوية العامة من شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة منهم 11 ولد و2 بنات ، ومن شعبة العلوم 12 منهم 7 بنين و5 بنات، والأدبى 14 طالب منهم 3 بنين و11 بنات ، والعدد الكلى للأوائل 39 طالبا وطالبة.