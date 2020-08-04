انفوجراف..مصر الثالث عربيا و 42 عالميا فى مستوى التعليم وفقا لتصنيف US News

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف ، أوضح من خلاله أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020 ، مؤكدا أن مصر الثالث عربيا ولـ 42 عالميا على مستوى التعليم ، وفقا تصنيف لوكالة US News 2020
وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على ما قالته مؤسسة فيتش عن مصر ، الذى ذكر أن مصر ستكون النموذج المضئ والنادر فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهى الوحيدة التى ستحقق معدل نمو سنوى موجب 2.6% .
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