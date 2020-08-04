شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستشفى الأقصر العام تحتفل بخروج آخر حالتين كورونا ونهاية العزل رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، اليوم الثلاثاء، بخروج آخر حالتي شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من الرعاية المركزة رسمياً، وغلق المستشفى بعد نهاية العزل الصحى داخلها خلال الساعات المقبلة لتعقيمها وتطهيرها قبل فتحها ودخول منظومة التأمين الصحى الشامل خلال الأيام المقبلة.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، لـ ”الخليج 365”، أنه تم خروج آخر حالتين من مصابى كورونا رسمياً اليوم، حيث أن المستشفى بدأت العزل الصحى فى 4 يونيو الماضى، واليوم يحتفل الفريقا الطبى بالمستشفى بشفاء 410 حالة داخل المستشفى منذ بداية العزل وحتى الآن.

وأضاف الدكتور خلف عمر لـ"الخليج 365"، على أنه كافة الحالات خرجت من المستشفى بصحة جيدة، كما تم عمل عمليات جراحية مختلفة لعدد من مصابى كورونا داخل المستشفى، منها 10 عمليات ولادة قيصرية، و14 حالة ما بين عظام ووجراحة عامة، والحمد لله الجميع خرج بسلامة وشفاء تام من كورونا، مؤكداً على أنه ستبدأ اليوم عمليات التعقيم والتطهير داخل المستشفى لكى تعود المستشفى عام من جديد بعد نهاية فترة العزل داخلها.

وأكد مدير مستشفى الأقصر العام، أنه سيتم تعقيم المستشفى على مدار 48 ساعة، لكى تعود الأعمال داخلها فى كافة الأقسام تباعاً وطبقاً لنظام التأمين الصحى الشامل، حيث زار المستشفى الأسبوع الماضى لجنة من وزارة الصحة بقيادة الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزير للرعاية الصحية والمشرف على منظومة التأمين الصحى الشامل.

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فيما قال عبد الرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية لتجهيز العيادات الخارجية، مؤكدا أن المستشفى استقبل خلال الأيام الماضية قيادات وزارة الصحة ومسئولى التأمين الصحى الشامل بقيادة الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذى تابع تجهيزات المستشفى الحالية فى المشروع لخدمة أهالي المحافظة مع بدء التأمين الصحى خلال الفترة المقبلة.



الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام يحتفلون بخروج آخر حالتين كورونا (1)



الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام يحتفلون بخروج آخر حالتين كورونا (2)